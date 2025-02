AVM FRITZ!Box 4050: il router Wi-Fi 6 versatile e conveniente è in offerta

L’AVM FRITZ!Box 4050 è un router Wi-Fi 6 dual band progettato per offrire una connettività stabile e veloce in ambienti domestici e professionali. Attualmente disponibile su Amazon Italia a 91,00€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato, rappresenta una soluzione accessibile per chi desidera aggiornare la propria rete con le più recenti tecnologie.

Il FRITZ!Box 4050 supporta il Wi-Fi 6, garantendo velocità fino a 2.400 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e 600 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz. Questa tecnologia assicura una connessione efficiente anche con più dispositivi collegati simultaneamente, ideale per streaming in 4K, gaming online e applicazioni cloud.

Il router è dotato di una porta WAN Gigabit per la connessione a modem esterni, tre porte LAN Gigabit per dispositivi cablati come PC o console di gioco e una porta USB 2.0 per la condivisione di stampanti o unità di archiviazione in rete. Inoltre, include un centralino VoIP con base DECT integrata, che consente di collegare fino a sei telefoni cordless e un telefono analogico.

Il FRITZ!Box 4050 funge anche da media server e offre funzionalità NAS integrate, permettendo la condivisione di film, musica e immagini nella rete locale. Supporta la rete mesh, garantendo una copertura Wi-Fi estesa e stabile in tutta la casa.

Con un design sobrio e moderno, il FRITZ!Box 4050 si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Le dimensioni compatte e il peso ridotto ne facilitano il posizionamento. Il sistema operativo FRITZ!OS offre un’interfaccia intuitiva per la gestione delle impostazioni di rete, con assistenti che guidano l’utente nella configurazione di funzioni avanzate come la creazione di un NAS o la personalizzazione della rete ospite.

L’AVM FRITZ!Box 4050 combina prestazioni elevate, versatilità e un prezzo competitivo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un router Wi-Fi 6 affidabile e ricco di funzionalità. Con lo sconto del 35% attualmente disponibile su Amazon, è un’opportunità da non perdere!