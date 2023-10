AVG Ultimate a metà prezzo su AMAZON (-50%)

AVG Ultimate è qui per offrirti la tranquillità che stai cercando. E il momento giusto per proteggere il tuo mondo digitale, con un’offerta imperdibile su Amazon che ti consente di risparmiare il 50%. Invece di pagare 49,99 euro, puoi ottenere AVG Ultimate per soli 24,99 euro.

AVG Ultimate in offerta: cosa include

AVG Ultimate offre una protezione completa per PC, macOS, iOS e Android. Che tu stia lavorando sul tuo computer, navigando su Internet dal tuo smartphone o giocando sul tablet, AVG ti copre da ogni angolazione. Questa suite di sicurezza affidabile ti difende contro i virus che possono danneggiare il tuo sistema e il malware che cerca di rubare le tue informazioni personali. Inoltre, con la funzione anti-ransomware inclusa, i tuoi file saranno al sicuro da qualsiasi tentativo di estorsione.

Ma AVG Ultimate offre molto di più della semplice protezione antivirus. Acquistando AVG Ultimate, ottieni anche AVG Secure VPN e AVG TuneUp per PC e macOS. AVG Secure VPN ti consente di navigare in modo sicuro su Internet, proteggendo la tua connessione da sguardi indiscreti e garantendo la tua privacy online. AVG TuneUp ottimizza le prestazioni del tuo PC o Mac, garantendo che tutto funzioni al meglio delle sue capacità.

Il firewall integrato rileva gli aggressori e protegge i tuoi file privati, tra cui foto e video. Con AVG Ultimate, hai il controllo su chi può accedere alla tua rete e ai tuoi dispositivi.

La sicurezza online non riguarda solo la protezione del tuo dispositivo ma anche la tua privacy. AVG Ultimate difende le tue password impedendo che siano lette da occhi indiscreti. Inoltre, costringe le applicazioni a chiedere il tuo permesso prima di accedere alla webcam, garantendo che la tua vita privata rimanga privata.

AVG Ultimate ti permette di navigare in sicurezza. Blocca le fastidiose e-mail di spam e le truffe di phishing fraudolente che cercano di rubarti informazioni sensibili. La funzione Web Protection scansiona i file alla ricerca di malware nascosti prima di permetterti di scaricarli, assicurando che il tuo dispositivo rimanga pulito.

AVG Ultimate è compatibile con Windows, macOS, iOS e Android. La licenza attiva copre fino a 10 dispositivi diversi, garantendo che tu possa proteggere tutti i tuoi dispositivi senza costi aggiuntivi.

Non sprecare altro tempo e approfitta di questa offerta speciale su Amazon. Proteggi il tuo mondo digitale con AVG Ultimate a metà prezzo e dormi sonni tranquilli sapendo che la tua sicurezza è garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.