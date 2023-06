Avete un vecchio MacBook da 12"? Ci sono BRUTTE NOTIZIE

Brutte notizie per chi possiede un vecchio MacBook da 12 pollici; Apple ha appena riferito che questo device diverrà “obsoleto” entro la fine di giugno. Ergo, noi vi consigliamo di dotarvi di un nuovo prodotto anche se questo va ancora bene. Il motivo è semplice: non verrà più supportato dall’azienda e rischiate di non trovare pezzi di ricambio o assistenza presso gli store specializzati.

L'OEM di Cupertino prevede quindi di aggiungere il MacBook da 12 pollici al suo elenco di gadget obsoleti il prossimo 30 giugno; lo scopriamo grazie ad una nota emersa in rete e avvistata dagli esperti del sito di MacRumors. Come detto, una volta che verrà etichettato come "obsoleto" non sarà più idoneo per l'assistenza presso gli store di Apple, non riceverà più update software e quindi sarà più esposto ai pericoli della rete.

MacBook da 12 pollici: niente più assistenza

Il MacBook da 12 pollici è stato interrotto nel 2016 e nel 2017 è arrivato il famigerato modello di nuova generazione che presentava specifiche tecniche frizzanti ma non ha mai conquistato il grande pubblico. Il modello del 2015 tuttavia, era sottilissimo, leggerissimo, pesava meno di un KG e non aveva le ventole. Disponeva di chip Intel Core M che non andavano molto bene, ma per le operazioni quotidiane era perfetto. La grafica era integrata, c’erano 8 GB di memoria interna, un SSD da 256 GB e il prezzo era salato (per l’epoca): 1299 dollari. Fra gli aspetti chiave del prodotto ricordiamo la sola porta USB Type-C per la ricarica che obbligava gli utenti a comprare un hub per la prima volta e il trackpad Force Touch di ampie dimensioni.

Se volete un nuovo portatile, e magari lo desiderate potentissimo, vi consigliamo l'attuale MacBook Pro (2023) da 14″, un device che dispone del processore Apple Silicon M2 Pro, di 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno.

