Avete un Mac con processore Intel? State attenti a questo BUG!

Una nuova vulnerabilità di sicurezza che colpisce il chip T2 presente nei Mac con SoC Intel di vecchia generazione, significa che ora è possibile violare le password. Fate attenzione, perché qui ci troviamo di fronte ad una grave falla.

Mac con SoC Intel: il bug del chip T2

Una società che vende strumenti per decifrare le password afferma che una vulnerabilità di sicurezza del Mac T2 appena scoperta gli consente di decifrare le password su queste macchine, aggirando i blocchi.

Il metodo utilizzato è molto più lento dei tradizionali strumenti di cracking delle password, ma anche se il tempo totale necessario potrebbe durare migliaia di anni, potrebbero scendere fino a 10 ore quando il proprietario del Mac ha utilizzato una password poco sicura.

Noi non smetteremo mai di dirvelo: usate password complesse.

Apple ha introdotto il chip di sicurezza T2 nel 2018 ed è stato utilizzato per fornire una funzione di avvio sicuro ai computer usciti da quell'anno in poi.

Cosa significa questo per i possessori di computer con macOS?

Il passware richiede l'accesso fisico al vostro Mac, quindi non è una preoccupazione importante per la maggior parte di noi. Di fatto, se avete un vecchio Mac Intel o un M1 senza un chip T2, non è cambiato nulla. Allo stesso modo se possedete un Mac uscito negli ultimi anni, abbiate un occhio di riguardo in più. Le macchine interessate sono queste:

iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2020);

iMac Pro;

Mac Pro (2019);

Mac Pro (Rack, 2019);

Mac mini (2018);

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2020);

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2019);

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2018);

MacBook Pro (13 pollici, 2020, due porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 pollici, 2020, quattro porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (16 pollici, 2019);

MacBook Pro (13 pollici, 2019, due porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 pollici, 2019);

MacBook Pro (13 pollici, 2019, quattro porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 pollici, 2018);

MacBook Pro (13 pollici, 2018, quattro porte Thunderbolt 3);

Il consiglio principale è però lo stesso per tutti: