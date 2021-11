Avete un iPhone 12 o 13? Dovete scaricare QUESTO update

Apple ha appena rilasciato iOS 15.1.1 con miglioramenti delle chiamate per i modelli iPhone 12 e 13. Il suo debutto arriva quasi un mese dopo il rollout di iOS 15.1.

iOS 15.1.1.: cosa cambia per iPhone 12 e 13?

Il nuovo minor update iOS 15.1.1 può essere scaricato gratuitamente e il software è disponibile su tutti i dispositivi idonei over-the-air nell'app delle Impostazioni. Per accedere al nuovo software, andate su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Secondo le note di rilascio dell'azienda, il firmware in questione migliora le prestazioni di interruzione delle chiamate sui modelli di iPhone 12 e iPhone 13, quindi gli utenti che hanno riscontrato un bug alle telefonate dovrebbero vedere miglioramenti dopo aver installato l'aggiornamento.

Al momento sembra essere disponibile solo per i device facenti parte delle line-up 12‌ e 13. Sono inclusi, ovviamente, anche i modelli Pro. Se avete invece un melafonino più “vecchio”, non vedrete nulla.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che l'OEM di Cupertino sta riscontrando grossi problemi nel soddisfare la domanda di nuovi device a causa dei limiti nella fornitura della catena di approvvigionamento e per via della crisi dei semiconduttori che sta colpendo l'intera industria tecnologica. Tim Cook, a tal proposito, consiglia a tutti di effettuare ora gli ordini sul sito della mela, così da vedere i propri prodotti arrivare in tempo per le festività natalizie. C'è il rischio infatti, che molte persone rimangano “senza regalo” a causa di questo GAP fra domanda e offerta.

Infine, sembra che ci sia un lotto di dispositivi iPhone 12 prodotti fra ottobre 2020 e aprile 2021, che soffre di un problema hardware alle casse stereo.