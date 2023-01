Avete un iPad mini 3? Ci sono BRUTTE notizie all'orizzonte

Apple ha appena dichiarato l’iPad mini di terza generazione come un prodotto “obsoleto”. Questo indica che è arrivato il momento di andare in pensione per il meraviglioso tablet da 8″ della mela. È stato uno dei prodotti più apprezzati dell’intera serie e oggi può finalmente “riposare tranquillo”.

iPad mini 3 è obsoleto: cosa significa?

Se ricordate, poche settimane fa, il sito di MacRumors indicava che Apple avrebbe dichiarato l’iPad mini 3 come un prodotto obsoleto nelle settimane a venire. Di fatto, così è stato. Poche ore fa, la mela ha inserito il device all’interno del suo elenco di gadget “obsoleti”. Questo significa che non potrà essere più riparato presso i centri di assistenza ufficiale, in quanto i fornitori ora non possono ordinare neanche i pezzi di ricambio per il dispositivo.

Questo era un tablet eccezionale, lanciato nel lontano 2014 insieme all’iPad Air di seconda generazione; presentava un design alla moda (per l’epoca), varie colorazioni al momento del debutto, un processore Apple A7 e il pulsante Home con Touch ID incorporato.

Qual è la soluzione? Acquistare un nuovo iPad mini (2021)

Noi vi consigliamo di acquistare il nuovo modello, l’iPad mini (2021) da ben 256 GB in colorazione galassia; il motivo è semplice. È potentissimo, visto che dispone del processore Apple Bionic A15, ha uno schermo laminato compatto da 8,3″ con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, un design accattivante, è leggerissimo ed è disponibile in varie configurazioni. Quella da noi indicata, ad esempio, è scontata del 13% su Amazon. Si porta a casa con soli 749,90€ al posto di 859,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo del dispositivo.

Non dimenticate che avrete diritto anche all’assistenza gratuita per due anni dal momento dell’acquisto, alla consegna celere in pochissime ore, al reso entro un mese e alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Lo storage è ampio, così non avrete problemi di alcun tipo per archiviare i vostri contenuti o per installare app.

