Avete un Google Pixel? BELLE notizie, arriva l'aggiornamento di gennaio

In queste ore apprendiamo che moltissimi smartphone e device di casa Google stanno ricevendo un aggiornamento chiave. Nello specifico, l’azienda di Mountain View sta rilasciando le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2024 per moltissimi Pixel.

A differenza di quello arrivato poche settimane or sono, il nuovo firmware di BigG ora comprende le patch di sicurezza e diverse correzioni al sistema operativo ed è disponibile per moltissimi smartphone (oltre che per l’unico tablet della compagnia). L’aggiornamento corregge i bug emersi in seguito al rilascio del software di dicembre e, incredibilmente, lo stesso aggiornamento è ora disponibile anche per Google Pixel Watch e Watch 2.

Ad oggi l’update per i Pixel è disponibile su tantissimo modelli. Se avete un Pixel 5a, Pixel 6/6Pro/6a, Pixel 7/& Pro/7a, Pixel Tablet, Pixel Fold o un recentissimo Pixel 8/8 Pro, potete andare nelle impostazioni di sistema e scaricare il tutto. Attenzione: se non vedete l’update, non disperate. Arriverà a breve nei prossimi giorni; di fatto il rollout è partito dagli USA e interessa, pian piano, tutti gli altri mercati. Riportiamo adesso invece, il changelog ufficiale: in primo luogo ci sono le correzioni dei bug e miglioramenti all’usabilità generale del sistema. È stato risolto un problema che portava ad avere una schermata nera lampeggiante la riproduzione di un video in determinate situazioni.

Fra le altre cose, è stato risolto un bug che portava a non completare l’installazione guidata del telefono e, dulcis in fundo, è stato fixato anche il surriscaldamento anomalo di alcuni device con determinate app. Ci sono anche miglioramenti all’app fotocamera e all’interfaccia utente e sono state presentate 10 vulnerabilità.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Pixel 7a, il midrange più esclusivo del marchio, è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.