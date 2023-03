Avete un Apple Watch Series 6? Ci sono OTTIME notizie

Con watchOS 9.4, Apple ha appena inserito una nuova opzione che serve per ricalibrare la batteria di Apple Watch Series 6 da 44 mm.

Di fatto, con questa nuova iterazione del firmware per smartwatch della mela, l’azienda inserirà un processo di ricalibrazione della cella energetica per il wearable da polso del 2020. Lo si legge in un documento di supporto emerso in rete.

Apple Watch Series 6: cosa succede con la batteria?

Con l’update del software alla versione watchOS 9.4, gli Apple Watch Series 6 con cassa da 44 mm non potranno più stimare la capacità massima della batteria dopo che sarà avvenuta la ricalibrazione. Ad oggi la società ha ricalibrato le celle energetiche di Watch Series 4, Series 5 e adesso è arrivato il turno della versione del gadget da polso del 2020.

Questa particolare opzione è avvenuta anche su diversi modelli di iPhone in passato (ricordiamo l’ottimo iPhone 11). Serve per migliorare le stime imprecise dovute allo status della batteria che, in alcuni casi, potrebbero venir visualizzate.

