Avete un Apple Watch Series 3? Ci sono buone notizie per voi!

Apple ha appena rilasciato la versione 8.7.1. di watchOS; è un eccellente firmware per Apple Watch Series 3 che mira a risolvere alcune criticità ottenute con la precedente release. Vi consigliamo di scaricarla immediatamente.

Di fatto, questo è un minor update per smartwatch del colosso di Cupertino. Il suo rollout arriva un mese dopo il rilascio di watchOS 8.7 al grande pubblico e questa variante serve solo per correggere alcuni bug che molti utenti stavano riscontrando. Attenzione: il software è disponibile solo per il modello Series 3 di Apple Watch.

Apple Watch Series 3: come installare il nuovo software?

Per scaricarlo, vi basterà andare sul vostro iPhone, cercare l’app dedicata, cliccare su Generali e poi su Aggiornamento software. Per installarlo invece, dovrete avere l’orologio carico o perlomeno con il 50% di batteria residua, deve essere attaccato alla corrente e vicino ad un iPhone.

Secondo il log delle modifiche della mela, watchOS 8.7.1 corregge anche un pericoloso e fastidioso bug che causa il riavvio spontaneo dell’Apple Watch Series 3.

Purtroppo watchOS 9, la nuova iterazione, non sarà disponibile per questo wearable; di fatto, sarà compatibile solo con i modelli facenti parte della generazione 4 o superiore.

Perché comprare un Apple Watch Series 3 oggi?

Se volete acquistare oggi un Apple Watch Series 3, dovete tenere alcune cose a mente. Probabilmente watchOS 9 non supporterà più questo dispositivo, quindi sappiatelo prima di comprarlo. Ad ogni modo, costa pochissimo. Solo 189,00€ nella versione con cassa da 38 mm; questo fa sì che il device sia perfetto come primo smartwatch per giovanissimi, per chi non vuole spendere molto e per chi cerca un notificatore di Apple con cui tener traccia del sonno, degli allenamenti, del battito cardiaco e non solo. Insomma, ha più o meno le medesime funzioni di una smart band avanzat, con in più, la sicurezza di un sistema Apple eccezionale. Per meno di 200 euro poi, è davvero un buon affare. Ma fate presto prima che terminino le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.