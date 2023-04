Avete mai visto un Apple Watch Ultra "blu e oro"? (VIDEO)

Un curioso Apple Watch Ultra con cassa in colorazione azzurra e cinturino gold è appena stato venduto da un gioielliere dell’Arizona.

In queste ore questa notizia ha fatto il giro del mondo; il gioielliere De Billas Lux ha appena venduto ad un cliente un particolare modello di Apple Watch Ultra con cassa in titanio blu anodizzata. Si noti che la corona è in oro e il pulsante azione, anche se è in arancione, ha la finitura blu. In confezione c’è un bracciale a maglie color oro per un match preciso. Ovviamente sei tratta di un gadget custom perché, lo ricordiamo, l’azienda di Cupertino vende il Watch Ultra solo in argento.

Apple Watch Ultra in blu e oro? Cosa succede?

Dal canale YouTube di Watch Plating Pro, vediamo che De Billas è famoso per creare una serie di colorazione uniche per il super smartwatch di Cupertino; la tinta più bella, quella nera anodizzata, è l’unica che non riesce ad ottenere, sebbene sia la più richiesta dall’utenza.

Il prezzo di questa particolare iterazione è di 1499 dollari, un costo ben più alto di quello classico che vediamo presso Apple o su Amazon.

Intanto, se desiderate il modello standard (e non personalizzato da qualche fan o esperto), sappiate che si trova su Amazon al prezzo speciale di 929,99€ al posto di 1009,00€. Le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo e la consegna è celere e immediata; in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore. Vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel breve periodo così da non perdere l’offerta. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili e sappiate che potrete perfino dilazionare l’importo dell’orologio in comode rate con il sistema interno al sito o mediante Cofidis.

