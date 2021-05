Il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov ha lanciato un'invettiva nei confronti di Apple, tramite il proprio canale personale sull'app di messaggistica. Durov parla dei possessori di iPhone come “Schiavi digitali di Apple“, poiché bloccati in un ecosistema di prodotti obsoleti venduti a prezzi troppo elevati.

“Ogni volta che utilizzo un iPhone per testare la nostra app per iOS, mi sento come se fossi tornato nel medioevo. Possedere un iPhone fa di te uno schiavo digitale di Apple”