Avatar 2: da oggi disponibile su Disney+ con 2 mesi GRATIS

Dopo una lunga attesa, finalmente da oggi è disponibile Avatar 2: La via dell’acqua. Sono tantissimi i fan di questo genere che non vedevano l’ora di potersi gustare questo titolo direttamente dal divano o in viaggi grazie a una delle piattaforme di streaming live e on demand super apprezzate al mondo. Abbonati subito a Disney e ricevi in regalo 2 mesi gratis.

In pratica, abbonandoti al Piano Annuale, ottieni l’accesso ai contenuti della piattaforma per 12 mesi pagando il prezzo di 10 mesi. Niente male vero? Infatti, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand.

Avatar 2: trama e data di uscita

L’uscita di Avatar 2: La via dell’acqua è prevista per oggi, mercoledì 7 giugno 2023, su Disney . Si tratta di un film Sci-Fi di Azione e Avventura che ti terrà incollato allo schermo dal suo inizio alla fine. La trama è ricca di azione, sentimenti e anche colpi di scena. Sarai letteralmente immerso in una splendida e profonda avventura. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Avatar: La via dell’acqua raggiunge nuove vette con il ritorno di James Cameron nel mondo di Pandora. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del precedente, questo film mozzafiato narra la storia della famiglia Sully e presenta al pubblico il maestoso tulkun degli oceani.

Disney+ anche all’estero

Se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti, come Avatar 2, quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera. Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.