Avatar 2 ha una assenza importante nella storia: cosa hanno notato i fan

Avatar 2, il sequel del film di fantascienza più visto di sempre, è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 14 dicembre 2022.

Il film, intitolato Avatar – La via dell’acqua, è diretto da James Cameron e vede il ritorno di Sam Worthington e Zoe Saldana nei panni di Jake Sully e Neytiri, i due innamorati che hanno unito i loro destini tra gli abitanti di Pandora e gli invasori umani. La pellicola adesso è disponibile in streaming su Disney Plus, perfetto per godertelo finalmente nella comodità di casa tua.

La storia di Avatar 2

La trama di Avatar 2 riprende diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo. Jake e Neytiri hanno fondato una famiglia e vivono felici nella foresta insieme ai loro figli. Tuttavia, la pace è minacciata dal ritorno del colonnello Quaritch (Stephen Lang), il malvagio comandante militare che aveva tentato di sterminare i Na’vi nel primo film.

Quaritch è riuscito a sopravvivere sotto forma di avatar e ora vuole vendicarsi di Jake, il suo ex soldato che lo ha tradito. Per farlo, è disposto a tutto, anche a scatenare una nuova guerra tra gli umani e i Na’vi.

Per sfuggire alla minaccia, Jake decide di abbandonare la foresta e di cercare rifugio presso il clan dei Metkayina, un popolo che vive sul mare e che ha stretto un legame con l’elemento acquatico. Qui, Jake e i suoi figli dovranno affrontare un lungo processo di adattamento alle usanze e alle tradizioni del loro nuovo mondo. Il film ci mostra così un lato diverso di Pandora, ricco di creature marine e paesaggi mozzafiato.

La clamorosa assenza di Avatar 2: i fan critici su questo buco di trama

Tuttavia, alcuni fan hanno notato una mancanza importante nella storia di Avatar 2. Si tratta di Neytiri, la compagna di Jake e la principessa dei Na’vi. Nel film, infatti, non viene dato molto spazio al suo processo di adeguamento al nuovo ambiente.

Neytiri, che ha sempre vissuto nella foresta e che ne conosce ogni segreto, potrebbe avere maggiori difficoltà a integrarsi nel mondo dei Metkayina rispetto a Jake e ai suoi figli. Eppure, il film non approfondisce questo aspetto e sembra trascurare il punto di vista di questo personaggio.

Alcuni fan hanno definito questa mancanza come un “buco nella trama”, sostenendo che sarebbe stato interessante scoprire come Neytiri si rapporta al cambiamento e come vive la sua relazione con Jake in un contesto diverso. Altri fan hanno invece ipotizzato che ci possano essere delle scene tagliate che riguardano questo argomento e che potrebbero essere inserite in una versione estesa del film.

A confermare questa ipotesi c’è lo stesso James Cameron, che in un’intervista a Variety ha rivelato di aver eliminato ben 10 minuti di girato dal montaggio finale del film. Si tratta principalmente di scene d’azione con le armi da fuoco, ma potrebbero esserci anche dei momenti dedicati alla storia personale dei personaggi.

Chissà se in futuro potremo vedere queste scene inedite e scoprire qualcosa in più su Neytiri e il suo adattamento al mondo dei Metkayina. Nel frattempo, godiamocelo in streaming su Disney Plus.

