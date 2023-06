Avatar 2, ecco come sono stati realizzati gli effetti visivi

Avatar 2 è stato il film più atteso del 2022. Il sequel del colossal di James Cameron, uscito nel 2009 e diventato il film più incassato della storia, ha stupito ancora una volta il pubblico per le sue immagini spettacolari e la sua storia avvincente. Per rivivere queste emozioni, il film è adesso disponibile in streaming su Disney Plus.

Avatar La Via dell’Acqua riprende le avventure di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), i protagonisti del primo film, che ora vivono felici con i loro figli nella foresta di Pandora. Ma la loro pace viene minacciata dall’arrivo di nuovi nemici, che vogliono sfruttare le risorse del pianeta. Jake e Neytiri dovranno quindi lasciare la loro casa e cercare rifugio in un’altra regione di Pandora, quella sottomarina, dove scopriranno nuove meraviglie e nuovi pericoli.

Avatar 2 La Via dell’Acqua: come nascono gli effetti visivi

Per realizzare Avatar 2, James Cameron e il suo team hanno dovuto inventare una nuova tecnologia di motion capture subacquea, che permette di catturare le espressioni e i movimenti degli attori mentre recitano sott’acqua. Si tratta di una sfida senza precedenti nel campo degli effetti visivi, che ha richiesto anni di sperimentazione e di perfezionamento.

Il supervisore degli effetti visivi di Avatar 2, Joe Letteri, ha raccontato in un’intervista con FXGuide alcuni dettagli del suo lavoro con la nuova tecnologia. Letteri ha spiegato che il problema principale era quello di registrare i dati del motion capture in un ambiente acquatico, dove la luce si riflette e si rifrange in modo diverso da quello aereo. Per risolvere questo problema, gli esperti hanno creato un sistema di luci LED che illuminano gli attori da diverse angolazioni, creando una sorta di codice a barre luminoso che viene letto da delle telecamere subacquee.

Inoltre, gli attori indossano delle maschere speciali che contengono dei microfoni impermeabili e dei piccoli schermi che proiettano le immagini degli altri personaggi digitali con cui interagiscono. Questo permette agli attori di sentire e vedere i loro partner di scena anche se sono lontani o invisibili. Gli attori devono anche portare dei tubi per respirare sott’acqua, che vengono poi rimossi digitalmente in post-produzione.

Letteri ha affermato che il risultato finale è impressionante e che gli effetti visivi di Avatar 2 sono qualcosa di mai visto prima. Il supervisore ha lodato il lavoro di James Cameron, che ha saputo dirigere gli attori sott’acqua con maestria e creatività.

Avatar 2 è, come del resto il suo predecessore, uno dei film più ambiziosi e innovativi della storia del cinema, che porta il pubblico in un viaggio fantastico e coinvolgente. Il film è il primo di una serie di quattro sequel previsti da James Cameron, che completeranno la saga di Avatar.

Il regista ha già girato gran parte delle scene dei prossimi film, che usciranno a intervalli di due anni fino al 2028. Avatar 2 è quindi solo l’inizio di una nuova epopea cinematografica, che farà sognare milioni di spettatori in tutto il mondo: oggi puoi godertela in streaming su Disney .

