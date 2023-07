Autoradio ATOTO S8: le offerte Prime Day che volevamo

Le ultimissime ore delle offerte Prime Day su Amazon rappresentano l’occasione perfetta per trasformare la vostra vecchia auto in un veicolo tecnologicamente avanzato grazie all’autoradio ATOTO S8. Il nuovo ATOTO S8 di seconda generazione è uno stereo per auto Android ed iOS, efficiente con un touchscreen capacitivo piatto da 7 pollici, che vi permetterà di godere di swipe reattivi a portata di mano. Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 295,92 euro.

Autoradio ATOTO S8: tanta qualità ad un piccolo prezzo

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo sistema è il suo pannello touch liscio, che non presenta fili o plug USB sporgenti, offrendo un design elegante e pulito. Dotato di un SoC da 12nm e di un processore ARM Cortex Octa-Core, l’autoradio ATOTO S8 Gen2 offre prestazioni ottimali per un’esperienza fluida e reattiva.

Una delle caratteristiche uniche dell’autoradio ATOTO S8 è il controllo del volume compensato in base alla velocità (SCVC), che regola automaticamente il volume del sistema in base alla velocità del veicolo. Questo è particolarmente efficace quando si superano i 50 mph, aiutando a contrastare il rumore della strada e del vento per un’esperienza audio più piacevole.

L’autoradio ATOTO S8 offre inoltre una serie di funzionalità che lo rendono ancora più interessante. Con sei gesti touch, si può accedere facilmente al menu multitasking, alle modalità EQ preimpostate (con 9 opzioni disponibili) e al controllo della luminosità. Supporta anche la visualizzazione split-screen, offrendo una maggiore comodità durante la navigazione o l’utilizzo di altre applicazioni.

La connettività Bluetooth dell’autoradio ATOTO S8 è di tipo Dual, il che significa che è possibile connettere contemporaneamente un telefono e altri dispositivi Bluetooth. Il BT2 consente l’accesso a internet o la scansione dei codici motore tramite un dispositivo OBD2, mentre il BT1 offre funzionalità handsfree e audio A2DP, con la possibilità di utilizzare l’assistente vocale e una modalità di privacy.

Inoltre, l’autoradio ATOTO S8 supporta sia Android Auto che CarPlay, sia tramite connessione cablata che wireless. Questo garantisce una connettività senza interruzioni con i dispositivi mobili e offre una funzionalità migliorata durante l’utilizzo delle applicazioni di navigazione o dei servizi di streaming audio.

Infine, il display QLED dell’autoradio ATOTO S8 offre un angolo di visione completo a 178 gradi, aumentando il contrasto e offrendo un’esperienza visiva superiore, anche alla luce del giorno.

Non perdete l’opportunità di acquistare l’autoradio ATOTO S8 su Amazon con un super sconto del 20% grazie alle offerte Prime Day. Approfitta subito di questa occasione per rendere la tua vecchia auto più tech e goderti tutte le comodità di un sistema audio e di connettività di ultima generazione. Acquistalo al prezzo speciale di soli 295,92 euro e non te ne pentirai, ma non perdere altro tempo, l’offerta scade a mezzanotte.

