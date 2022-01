Auto tutta tech? Bastano 16€ con questa GENIALATA smart 5 in 1

Non importa quanti anni abbia la tua vettura. Con questo dispositivo smart 5 in 1, rendi l'auto tech spendendo pochissimo. Una soluzione spettacolare, dell'ottimo brand Baseus. Con le promozioni Amazon del momento, la porti a casa a 16€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auto tech spendendo poco: ci pensa Amazon

Un dispositivo compatto, all'apparenza innocuo, che in realtà è un concentrato di tecnologia. Lo inserisci nella porta accendisigari e sei pronto a fruttarne tutto il potenziale.

Non importa se hai una vecchia autoradio, basta che ce ne sia una che – banalmente – supporti la radio FM. Si tratta di un prodotto 5 in 1, come anticipato. Sai perché? Semplice:

ha il Bluetooth: puoi collegare il tuo smartphone e ascoltare la tua musica, prelevata – ad esempio – da Spotify. Come fare? Facilissimo: hai dei tasti e un ampio display sul dispositivo. Qui puoi leggere la frequenza radio che dovrai impostare sullo stereo della vettura perché la magia (tech) si compia! Ascolterai la musica, dalle casse della macchina; il microfono integrato ti permette, sfruttando lo stesso sistema della radio FM, di poterlo sfruttare come un vero e proprio sistema di vivavoce. Parli al telefono, mantenendo le mani libere; hai due porte USB (una di tipo A e una di tipo C) da sfruttare per la ricarica rapida dei tuoi dispositivi; c'è un'altra porta USB per inserire memorie esterne e riprodurre la musica che c'è a bordo; c'è uno slot per microSD, se preferisci riprodurre musica da questa fonte.

Insomma, ti aspetteresti così tanto da un piccolo dispositivo, da inserire nella porta accendisigari? Ecco perché è una genialata smart 5 in 1! Sono super serena nel segnalarti questa occasione per il brand è Baseus e c'è da fidarsi.

Rendi subito l'auto tech a prezzo ridicolo: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.