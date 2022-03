Auto subito smart con 14€: GENIALATA a prezzo ridicolo

Ancora non lo sai ma quello che ti presentiamo è l’accessorio smart di cui hai bisogno in auto e che ancora non sapevi di volere. Ti bastano appena 14€ per trasformare la tua macchina e renderla veramente smart. Come? Una volta collegato all’accendisigari, puoi iniziare ad ascoltare tutta la musica che vuoi direttamente dal tuo smartphone con l’impianto stero già presente.

Collega il tuo device tramite il Bluetooth (o attraverso l’apposita porta USB), imposta il canale FM sul display e collegalo a quello della radio della tua auto: come per magia la musica in riproduzione sul tuo smartphone verrà automaticamente diffusa tramite il sistema audio già presente nella macchina.

Genialata che rende la tua macchina smart in pochi minuti: offerta Amazon da non perdere

Oltre a collegare rapidamente il tuo smartphone, l’apposita porta USB supporta anche le più comuni chiavette USB per ascoltare tutta la musica che hai salvato sul PC; oppure, farai quasi fatica a crederci, puoi inserire una comune microSD ed iniziare ad ascoltare tutti i tuoi brani preferiti. L’accessorio riconosce automaticamente tutti i file audio (MP3, WMA, FLAC, WAV, APE) e inizia a riprodurli automaticamente per te.

L’accessorio non è solo ideale per ascoltare la musica: puoi sfruttare la funzione vivavoce per parlare al telefono (dispone di una particolare tecnologia di riduzione del rumore di fondo per garantirti sempre una trasmissione impeccabile della voce) oppure per seguire le indicazioni di navigazione senza distrarti.

Non farti scappare questa incredibile occasione: ti bastano appena 14€ per rendere la tua macchina veramente smart e fare provare invidia a tutti i tuoi amici. Ascolta la musica, utilizza il vivavoce oppure carica i tuoi device con le porte USB a tua disposizione. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra: ti chiederai come hai fatto finora senza.