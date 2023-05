Auto al SICURO dai ladri: genialata per schermare le chiavi a 5,50€ (Amazon)

La tecnologia fa passi da gigante anche per quanto riguarda l’equipaggiamento delle auto. Le chiavi wireless, e anche i telecomandi, sono sempre più diffusi ormai. Con loro però viaggiano anche i rischi: la tecnologia senza contatto aumenta esponenzialmente la possibilità che dei malintenzionati possa non riuscire a prendere il possesso della vettura. In soldoni, i ladri potrebbero avere paradossalmente vita più semplice.per fortuna, per quanto riguarda le chiavi della macchina, anche la più tecnologica può essere messa al sicuro tramite un particolare gadget.

Un accessorio all’interno del quale inserire le chiavi stesse che potrà schermarle completamente: nessuno riuscirà a intercettare, anche tramite particolari scanner come accade di recente, il loro segnale. Di conseguenza, sarà impossibile riuscire a prendere il controllo della tua vettura. Perché correre il rischio di perderla, se si può evitare spendendo pochi spiccioli?

Infatti, la confezione da 2 pezzi, da Amazon la porti a casa a 10,99€ appena. Praticamente, circa 5,50€ per ogni unità. Per approfittarne, basta completare l’ordine adesso e aspettare la consegna: sarà rapida e gratuita, grazie ai servizi Prime.

Un accessorio elegante sotto il punto di vista estetico. Si tratta di un astuccio, con forma di bustina, all’interno del quale inserire il telecomando della tua macchina, così come la chiave wireless o il sistema che utilizzi per aprirla. Dopo aver chiuso la custodia, potrai constatare da solo che l’accessorio all’interno smetterà praticamente di funzionare.non potrà più comunicare con l’auto finché non lo prenderai, tirandolo fuori.

Proprio questo è lo scopo: rendere impossibile la trasmissione del segnale all’esterno, così da impedire ai ladri di captarlo tramite gli speciali scanner dei quali ormai sono dotati. Infatti, il rischio è esattamente questo: anche chi esegue i furti delle macchine ormai dispone di strumenti particolarmente avanzati. Metti subito al sicuro la tua, custodendo il sistema di apertura all’interno di questa speciale custodia. Completa l’ordine al volo su Amazon per prendere 2 pezzi a 10,99€ appena. Le spedizioni sono veloci gratis, garantite dai servizi Prime.disponibilità limitata, fai in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.