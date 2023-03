Auricolari Yamaha TW-ES5A mai visti a questo prezzo!

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless di buona qualità, ma che non costino troppo, siete nel posto giusto. Su Amazon, infatti, è presente un’interessante promozione riguardante gli auricolari Yamaha TW-ES5A il cui prezzo di listino di 169 euro scende a 95,99 euro e al checkout potreste approfittare anche di uno sconto di 4,79 euro. Prezzo finale: 91,20 euro, uno dei più bassi di sempre per questi splendidi auricolari.

Auricolari Yamaha TW-ES5A: caratteristiche principali

Suono di alta qualità grazie alla modalità Listening Care che regola in modo intelligente l’equalizzazione per offrire un suono pieno anche a un volume più basso, senza perdita di frequenze percepite a differenza di altri auricolari. Inoltre la forma compatta ed ergonomica offre una vestibilità salda che si adatta all’orecchio, per mantenere la concentrazione senza preoccuparsi di perdere gli auricolari.

L’impermeabilità IPX7 permette di avere una protezione in tutte le condizioni atmosferiche così da potervi allenare quando volete e quando gli auricolari si sporcano, è sufficiente lavarli con acqua. Infine avrete il controllo totale di ogni azione: le funzioni di base come riproduzione, pausa e volume sono facilmente controllabili tramite le cuffie, consentendo di tenere il telefono in tasca per una maggiore comodità.

Insomma, si tratta di un’offerta che non potrete farvi scappare. Gli splendidi auricolari True Wireless Yamaha TW-ES5A potranno essere vostri a soli 91,20 euro grazie ad Amazon e con Amazon Prime li riceverete rapidamente e con consegna gratuita.

