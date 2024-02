Auricolari Xiaomi da non perdere: sono il top ad appena 29€

Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless sono apprezzatissimi per via di un suono qualitativamente eccezionale, con bassi potentissimi ed alti cristallini, potendo inoltre contare su una lunga autonomia in fase di utilizzo. Decisamente comodi e leggeri da indossare: ore ed ore di musica immersiva, senza percepire la minima stanchezza.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: completa l’ordine su Amazon e, anche grazie ad uno sconto a sorpresa dell’8%, questi consigliatissimi auricolari Xiaomi potranno essere tuoi ad un prezzo di appena 29 euro.

Nuovo calo di prezzo per gli auricolari Xiaomi

Con gli auricolari wireless Xiaomi potrai goderti al meglio la tua musica preferita, effettuando anche telefonate sempre chiare e comprensibili per gli interlocutori grazie ai doppi microfoni integrati ed all’efficace sistema di cancellazione del rumore.

Il design semi-in-ear delle cuffiette Xiaomi assicura la massima ergonomia in fase di utilizzo. Notevoli performance della batteria: 5 ore in riproduzione con un ciclo di ricarica completo, per un totale di 20 ore facendo ricorso alla pratica custodia.

Le scorte a disposizione stanno per finire, ascolta l’istinto e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Xiaomi Mi True Wireless: oltre a pagarli il minimo sindacale, li riceverai a casa in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.