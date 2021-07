Siete alla ricerca di auricolari wireless che siano potenti, robusti e soprattutto economici? Ecco a voi la promozione di Amazon che fa al caso vostro. Stiamo parlando di un'offerta dedicata agli auricolari UMIDIGI AirBuds U che grazie al codice AZTKOM87 da inserire al momento del pagamento subiscono una riduzione del prezzo di listino di 33,99 euro del 50%. Prezzo finale? Solo 16,99 euro!

Auricolari UMIDIGI AirBuds U: caratteristiche principali

Gli auricolari Bluetooth AirBuds U dotati di altoparlanti rivestiti in grafene da 13 mm offrono musica con effetto insonorizzato, una precisione e chiarezza eccezionali. Ogni cuffia è dotata di due microfoni con tecnologia beam-forming che permettono la riduzione del rumore per un miglioramento della voce e la soppressione del rumore di fondo per garantire un audio di chiamata più chiaro.

Il comfort sugli auricolari wireless è eccellente, AirBuds U utilizza un design semi-in-ear e un singolo auricolare pesa solo 4.3 grammi, comodi anche per chi li indossa tutto il giorno. La scatola di ricarica di AirBuds U adotta un design senza coperchio, comodo per togliere o rimettere gli cuffie. Gli auricolari Bluetooth sono dotati di un sensore touch ad alta sensibilità, abbastanza intelligenti da rilevare ogni tocco e gestire facilmente la riproduzione audio e le chiamate. La caratteristica più interessante è che potete impostare liberamente la vostra funzione touch preferita e regolare il vostro stile musicale preferito scaricando l'APP UMIDIGI.

Grazie al Bluetooth 5.1 la connessione è stabile a l'autonomia si attesta intorno alle 6 ore con una singola ricarica. Ci vogliono, poi, solo 1,5 ore per caricare interamente la custodia e garantire fino a 24 ore di autonomia complessiva degli auricolari. Tutto questo, quindi, può essere vostro a soli 16,99 euro. Non dimenticate, però, di inserire il codice AZTKOM87 in fase di acquisto, altrimenti non potete approfittare dell'offerta.

Wearable