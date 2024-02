Auricolari wireless Soundcore P20i a 20€ con SCONTO + COUPON

Auricolari wireless di qualità senza spendere un patrimonio? Eccoli! Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Soundcore P20i a soli 20,99 euro, invece che 34,99 euro. Per ottenerli a questo prezzo applica il coupon in pagina.

Così oggi puoi avvalerti di un ribasso del 14% più di un ulteriore sconto del 30% per un risparmio totale di 14 euro. Il che non è per niente male per queste cuffiette Bluetooth. Sono molto comode e hanno una batteria bella grande. Per non parlare di un ottimo audio sia per le chiamate che la musica.

Soundcore P20i: auricolari wireless a un ottimo prezzo

Senza ombra di dubbio a questo prezzo sono un vero affare. Hanno una connessione molto affidabile grazie al Bluetooth 5.3 che garantisce latenza zero. Godono di una mega batteria che dura per 30 ore totali e 10 ore con una sola ricarica. Inoltre sono leggeri e comodissimi.

Hanno dei pratici comandi sull’auricolare così che puoi facilmente regolare il volume e cambiare le traccie musicali. L’audio è preciso e lo puoi equalizzare scegliendo tra 22 impostazioni. Sono anche resistenti all’acqua con certificazione IPX5, per cui li puoi usare per fare sport.

Insomma sono un vero affare a questo prezzo basso. Quindi prima che torni alla normalità vai su Amazon e acquista i tuoi Soundcore P20i a soli 20,99 euro, invece che 34,99 euro. Per ottenerli a questa cifra ricordati di applicare il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.