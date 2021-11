Auricolari wireless Sony: sconto da PAURA (-30%)

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari wireless e vuoi acquistare il meglio allora devi puntare a questi di Sony che sono dotati di tutti i comfort possibili e immaginabili. In promozione grazie alle offerte del Early Black Friday su Amazon, li porti a casa con soli 69,90€. Il ribasso del 30% è da prendere al volo soprattutto perché una volta che li provi non torni più indietro. Hai ancora dubbi?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia sia se sei abbonato Prime che meno.

Auricolari wireless: con questi non puoi avere dubbi

Disponibili in diverse colorazioni, le true wireless di Sony sono un vero sogno. Ergonomiche e ultra leggere le utilizzi praticamente in qualunque situazione potendo fare riferimento su degli accessori di qualità e non solo.

Le adatti al tuo padiglione auricolare mediante le diverse punte auricolari che trovi in confezione. In questo modo non solo si plasmano e risultano comodissime, ma non si muovono neanche raggiungendo una stabilità perfetta. A livello di suono ho ben poco da dirti: Sony in questo è maestra. Potrai ascoltare i tuoi brani come se stessi ascoltando il tuo artista preferito a due passi da te senza farti mancare proprio nulla.

Ovviamente integrano anche un microfono così le puoi utilizzare per effettuare telefonate e note vocali. In più sono compatibili con gli assistenti vocali.

Acquista subito i tuoi auricolari wireless Sony su Amazon a soli 69,90€. Li ordini e li ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo sia se possiedi un abbonamento Prime che se sei cliente standard. I tempi sono abbastanza veloci, si tratta di appena qualche giorno.