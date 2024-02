Auricolari wireless di qualità senza spendere tanto? Eccoli, solo 17€

Vuoi delle cuffiette Bluetooth spendendo il meno possibile senza rinunciare alla qualità? Allora sei nel posto giusto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi auricolari wireless a soli 17,99 euro, invece che 59,99 euro. Per averli a questo prezzo applica anche il coupon in pagina.

Così puoi avvalerti di uno sconto del 67% più di un ulteriore ribasso del 10% per un risparmio totale di 42 euro. Un prezzaccio che difficilmente si ripeterà. E dato che li vorranno tutti devi fare in fretta o rischi di arrivare tardi.

Auricolari wireless comodi con super batteria e impermeabili

Se ti piace ascoltare la musica mentre fai sport con queste cuffiette Bluetooth lo puoi fare perché sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7. Si mantengono anche stabili nelle orecchie e non rischiano di cadere. Però sono comode e le puoi tenere per tutto il giorno. Hanno una batteria che dura a lungo, ben 8 ore con una sola ricarica e 48 ore totali con la custodia, che ha un pratico LED indicante l’autonomia residua.

Godono di driver da 13 mm con diaframma composito per un suono eccellente. Hanno la tecnologia di riduzione del rumore che ti permette di fare chiamate senza distrazioni a prescindere da ciò che succede intorno a te. E con i controlli touch regoli il volume e rispondi alle chiamate.

Approfitta anche tu di questa interessantissima occasione. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 17,99 euro, invece che 59,99 euro. Per averli a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.