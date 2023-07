Auricolari wireless a POCHISSIMO con il CODICE SEGRETO (9€)

Oggi voglio segnalarti uno sconto che potresti non vedere ma che se applicato ti fa risparmiare un mucchio di soldi per acquistare delle cuffiette Bluetooth eccellenti. Vuoi sapere come si fa? Vai su Amazon metti nel tuo carrello questi auricolari wireless, spunta il coupon in pagina e applica il codice BSBM69VI o inseriscilo al momento del pagamento. Potrai averli a soli 9,49 euro, invece che 29,99 euro.

Un’ottima promozione dunque che ti garantisce un bel risparmio e soprattutto delle cuffiette Bluetooth che offrono un audio eccellente e sono anche molto comode. Le puoi usare per fare sport e per le chiamate. A questa cifra non c’è proprio tempo da perdere.

Auricolari wireless scontatissimi solo su Amazon

È vero che di auricolari Bluetooth ce ne sono praticamente un’infinità e a volte è difficile trovare il giusto compromesso tra prezzo e qualità. Queste però garantiscono entrambe le cose. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 hanno una bassissima latenza e una connessione veloce con i tuoi dispositivi. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX7 e quindi le puoi usare anche per fare sport.

Possiedono una super batteria in grado di durare per 7 ore con una singola ricarica e fino a 28 ore con la custodia. Sempre sulla custodia potrai visualizzare l’autonomia residua in un pratico display LED. A tutto questo devi unire il fatto che sono piccole, leggere e comodissime.

Quindi non perdere l’occasione di avere un ottimo dispositivo per ascoltare musica, guardare film e fare chiamate. Fiondati su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless a soli 9,49 euro, invece che 29,99 euro, spuntando il coupon in pagina e inserendo il codice BSBM69VI al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

