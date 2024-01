Auricolari wireless PHILIPS a PREZZO da non CREDERE, solo 29€

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo molto più basso. Quindi senza ulteriori indugi vai su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless PHILIPS a soli 29,90 euro, invece che 49,99 euro.

Fai alla svelta perché ci sono pochissimi pezzi disponibili. D’altra parte a questo prezzo li vorranno tutti. Siamo di fronte a uno sconto del 40% che abbatte i costi e ti fa risparmiare ben 20 euro sul totale. Queste cuffiette senza fili hanno un design ergonomico, un’autonomia eccellente e sono anche resistenti all’acqua.

Auricolari wireless PHILIPS: prezzo basso, qualità alta

Grazie al loro design In-ear riescono a garantire un perfetto isolamento acustico. Sono molto leggeri e stabili alle orecchie. Li potrai usare anche per fare sport perché sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4. La connettività è affidabile e si collegano in un attimo appena li estrai dalla loro custodia.

Sono dotati di driver da 12 mm che offrono bassi potenti e medi e alti precisi per un audio eccezionale. Sono perfetti sia per ascoltare musica che per le chiamate. Inoltre hanno un’autonomia di 6 ore con una sola ricarica e 18 ore totale grazie alla custodia.

Non c’è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra andranno a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless PHILIPS a soli 29,90 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.