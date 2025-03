Auricolari wireless perfetti per fare sport: comodi, stabili e impermeabili

Sei uno sportivo e ti piace ascoltare la musica mentre ti alleni? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore Sport X20 a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 30% avrai la possibilità di risparmiare 30 euro sul totale. Dato che siamo di fronte al prezzo più basso di sempre devi fare in fretta. Con queste straordinarie cuffiette Bluetooth dotate di gancetti comodi che si adattano alle orecchie potrai svolgere qualsiasi attività sportiva senza problemi.

Auricolari wireless per chi ama lo sport a prezzo shock

Se fai spesso attività sportive e vuoi anche ascoltare la musica per migliorare le prestazioni allora devi acquistare gli auricolari wireless Soundcore Sport X20. Come dicevamo possiedono dei pratici gancetti flessibili ed estensibili che si adattano alla forma del tuo orecchio per mantenersi incredibilmente ancorati. Così potrai correre, saltare, fare yoga o sollevamento pesi senza nessun problema.

Possiedono anche un audio eccellente grazie a driver dinamici da 11 mm che regalano un suono potente preciso. I morbidi inserti in silicone si infilano nelle orecchie garantendo un ottimo isolamento acustico. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP68 e quindi li potrai usare anche mentre piove. Puoi sfruttare la tecnologia di riduzione del rumore adattiva per evitare i rumori esterni e concentrarti sulla musica. Inoltre offrono una batteria gigantesca in grado di durare per 12 ore con una singola ricarica e fino a 48 con la custodia.

A un prezzo del genere li vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi prima che sia tardi e l’offerta scada vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore Sport X20 a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.