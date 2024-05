Auricolari wireless OPPO Enco Free2 a soli 59,99€ da MediaWorld (Super Outlet)

Gli auricolari wireless OPPO Enco Free2 sono in offerta sul sito di MediaWorld a 59,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, grazie allo sconto del 14%. La promozione rientra nell’offerta Super Outlet e permette di beneficiare della consegna gratuita al proprio domicilio.

Cancellazione del rumore personalizzata, autonomia extra-large per l’ascolto della musica e partnership rafforzata con Dynaudio (produttore danese leader nel settore degli altoparlanti) sono i principali punti di forza degli Enco Free2 di OPPO, tra le migliori cuffie senza fili per rapporto qualità-prezzo.

OPPO Enco Free2 in offerta a 59,99 euro sul sito di MediaWorld

Il modello Enco Free2 è dotato di un innovativo algoritmo che offre una cancellazione del rumore personalizzata, in grado di ridurre il rumore ambientale fino a 42 dB. Ciò permette agli utilizzatori delle nuove cuffiette OPPO di ritrovare il silenzio in qualsiasi contesto: al lavoro, durante un viaggio d’affari o in viaggio.

A far propendere la bilancia sulla qualità è la collaborazione con Dynaudio, famosa azienda Hi-Fi danese. Tale partnership permette al colosso OPPO di offrire auricolari in grado di riprodurre il suono naturale di qualsiasi strumento in modo chiaro.

L’altro fiore all’occhiello delle cuffie senza fili di OPPO è l’autonomia fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica. Se si sfrutta invece la singola ricarica, la batteria assicura una durata di riproduzione fino a 6 ore e mezza.

La promozione Super Outlet di MediaWorld propone gli OPPO Enco Free2 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, vale a dire 59,99 euro anziché 69,99 euro. Ti confermiamo inoltre che le spese di spedizione sono gratuite. Al momento, la data di scadenza della promo Super Outlet è fissata per il prossimo 31 maggio.