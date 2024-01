Auricolari wireless per fare sport al 40% in MENO, un vero AFFARE

Se sei solito ascoltare la musica mentre svolgi le tue attività sportive sono certo che sarai felice di conoscere questa promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Blackview AirBuds 10 a soli 41,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo modo puoi beneficiare di uno sconto del 40% che porta il prezzo a terra e ti a risparmiare ben 28 euro sul totale. Con queste cuffiette Bluetooth potrai vivere le tue attività sportive al meglio ascoltando la musica senza disturbi. Si ancorano perfettamente senza rischiare di cadere e sono molto comode.

Auricolari wireless dal design innovativo

Grazie al loro design studiato appositamente per chi le vuole usare per fare sport, riescono a mantenersi stabili alle orecchie mentre sei in movimento. Questo perché sono dotati di pratici gancetti in silicone che avvolgono l’orecchio. Allo stesso tempo restituiscono un suono eccellente, forte e preciso.

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione stabile e senza latenza. Hanno dei pratici controlli che puoi attivare solo sfiorando l’auricolare. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX7 e hanno una batteria che gli dona un’autonomia di ben 8 ore con una sola ricarica e 40 ore con la custodia.

Fai alla svelta perché l’offerta è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Blackview AirBuds 10 a soli 41,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

