Auricolari wireless di design, con extra bassi e IP54: CMF Buds by Nothing

Ovviamente di auricolari wireless ce ne sono davvero tanti in commercio ed ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione davvero interessantissima.

Si potrebbe pensare che lo sconto del 6% non sia così esagerato ma per queste cuffiette Bluetooth non è per niente male. Anche perché godono di tecnologie da top di gamma e garantiscono così un suono davvero eccezionale. Le puoi connettere a più dispositivi, possiedono una modalità gaming che abbassa notevolmente la latenza e hanno di una super batteria.

CMF Buds by Nothing: bellissimi e dall’audio stupendo

Le cuffiette Bluetooth CMF Buds by Nothing si distinguono innanzitutto per un bellissimo design sia degli auricolari che della custodia, anche quest’ultima estremamente compatta e pratica. Hanno inserti in silicone che si adattano alle orecchie garantendo la massima stabilità e un ottimo isolamento acustico. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54.

Hanno driver dinamici da 12,4 mm e godono della riduzione del rumore fino a 42 dB per ascoltare la musica che preferisci in qualsiasi ambiente. In modo simile anche le chiamate saranno perfette grazie a 4 microfoni interni in HD. Potrai connetterli fino a due device contemporaneamente e passare da uno all’altro in un attimo. Offrono una connessione velocissima e a bassissima latenza e puoi attivare la modalità gaming per ridurla ulteriormente. In più garantiscono un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica e 35,5 ore con la custodia.

Chiaramente a questa cifra li vorranno tutti e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all'altro.