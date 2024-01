Auricolari wireless Creative Sensemore Air al MINIMO STORICO (34€)

Oggi puoi fare un colpaccio e se fai veloce ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth meravigliose a un prezzo molto basso. Dunque vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Creative Sensemore Air a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro.

Si tratta di un ritorno al minimo storico per cui l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Adesso con lo sconto del 42% puoi risparmiare ben 25 euro sul totale. Con queste cuffiette senza fili potrai ascoltare la musica dove vuoi. Hanno un design davvero molto comodo e leggero. A questo prezzo sono da prendere al volo.

Auricolari wireless Creative Sensemore Air a prezzo Wow

È chiaro che il prezzo in questo momento è davvero allettante ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a degli auricolari wireless eccezionali, dotati di cancellazione del rumore per chiamate perfette. Puoi ascoltare la musica, guardare video e parlare nella più completa tranquillità, anche con un rumore assordante intorno a te.

Sono comodissimi e leggeri. Hanno degli inserti in silicone che si infilano nell’orecchio senza dare fastidio e contribuendo a isolare bene dal rumore circostante. E poi sono praticamente invisibili una volta che li avrai indossati. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5, hanno una connessione perfettamente stabile e una mega batteria da 35 ore totali. Mentre singolarmente ogni carica dura ben 10 ore.

Un vero affare da non perdere. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Creative Sensemore Air a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.