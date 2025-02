Auricolari wireless a clip per un comfort mai provato e 40 ore di autonomia

Oggi ho deciso di portare alla tua attenzione un modello di cuffiette Bluetooth particolare che garantisce un comfort eccellente e un’ottima autonomia. Sto parlando degli auricolari wireless TOZO OpenEarRing che ora su Amazon puoi avere a soli 25,49 euro, invece che 49,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo da mobile considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 49% e dunque adesso il risparmio è davvero notevole. Come ti dicevo la peculiarità di queste cuffiette Bluetooth è il loro design a clip che garantisce una maggiore comodità e stabilità. Si tratta di un’offerta a tempo limitato quindi non guardarti troppo in giro o rischi di perdere l’occasione.

Auricolari wireless a clip comodi e leggeri

Il design particolare degli auricolari wireless TOZO OpenEarRing gli permette di ancorarsi perfettamente alle orecchie garantendo un’esperienza di ascolto eccellente. Pesano solo 5,1 grammi e hanno comodi comandi touch per regolare il volume della musica, delle chiamate e di rispondere a queste ultime. La loro resistenza all’acqua certificata IPX5 ti consente di usarle anche per fare sport.

Possiedono la tecnologia Bluetooth 5.4 che offre una connessione affidabile e a bassissima latenza per cui le puoi usare anche per guardare video. La cancellazione del rumore con intelligenza artificiale ti permette di fare chiamate perfette in qualsiasi ambiente senza disturbi. E poi godono di un’autonomia da 10 ore con una singola ricarica e altre 30 ore con la custodia per un totale quindi di 40 ore di audio.

Una grandissima promozione dunque per avere delle cuffiette Bluetooth eccellenti. Come ti dicevo è un’offerta a tempo per cui sii rapido. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless TOZO OpenEarRing a soli 25,49 euro, invece che 49,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.