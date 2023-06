Auricolari wireless Bluetooth con IPX4: sconto PAZZESCO del 44% (38€)

Sei alla ricerca di auricolari che siano al tempo stesso comodi e potenti? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questi eccezionali auricolari wireless Bluetooth con IPX4 scontati del 44%. Dunque, questo fantastico dispositivo, potrà essere tuo al prezzo super scontato di soli 38,90 euro invece di 69,00 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di importanti vantaggi come la spedizione gratuita senza costi aggiuntivi, super veloce e sicura. Questi auricolari Bluetooth ti permetteranno di ascoltare le tue canzoni preferite per ben 20 ore di seguito, tuttavia, utilizzando la comodissima custodia di ricarica potrai avere 5 ore di autonomia in più.

La custodia sfrutta un caricamento di tipo C che ti garantirà una ricarica ancora più veloce in 1,5 ore ed è completa di un pulsante di reset e di un indicatore di ricarica LED, che ti consentirà di capire immediatamente lo stato di autonomia dei tuoi nuovi auricolari.

Caratterizzate da un look elegante, queste cuffie ti offriranno un suono intenso qualsiasi cosa tu andrai ad ascoltare. Particolarmente comodi grazie a un design molto leggero, potrai indossare queste cuffie per tutta la giornata e non sentirai alcun tipo di fastidio.

No manca un microfono migliorato che potrai sfruttare anche per chiedere aiuto all’assistente vocale e per effettuare le tue chiamate utilizzando i controlli vocali. Grazie ai tasti intuitivi, potrai navigare tra i vari brani musicali, regolare il volume e rispondere alle chiamate molto facilmente.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questi eccezionali auricolari wireless Bluetooth con IPX4 con sconto del 44% a soli 38,90 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi, questi fantastici dispositivi audio stanno andando a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.