Auricolari TWS Technics in offerta: esperienza audio premium ad un prezzo bomba

Gli auricolari wireless Technics EAH-AZ60M2EK sono attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 169,99€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso recente di 186,40€.

Gli auricolari True Wireless Technics offrono un’esperienza audio superiore, garantendo un suono cristallino e senza interruzioni ovunque tu sia e in qualsiasi situazione. Progettati per massimizzare il comfort, questi auricolari sono dotati di sette misure di cuscinetti in silicone che assicurano una vestibilità personalizzabile e un isolamento superiore, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica.

La tecnologia di cancellazione del rumore Dual Hybrid con elaborazione analogica/digitale elimina i suoni indesiderati, offrendoti un ascolto davvero immersivo. Inoltre, grazie alla qualità eccezionale delle chiamate, potrai godere di conversazioni cristalline, grazie agli 8 microfoni ad alte prestazioni e alla tecnologia JustMyVoice che sopprimono il rumore di fondo e migliorano la nitidezza della voce.

Questi auricolari sono dotati di funzionalità intelligenti che li rendono estremamente versatili. L’abbinamento Multipoint consente di connettere fino a tre dispositivi Bluetooth contemporaneamente, mentre il supporto LE Audio e l’app Technics permettono di personalizzare la cancellazione del rumore e le modalità audio in base alle tue preferenze.

La lunga durata della batteria è un altro punto forte di questi auricolari, che offrono fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica con ANC attivo e fino a 24 ore con la custodia di ricarica che supporta la ricarica wireless. Con Technics True Wireless, potrai godere di un’esperienza audio di alta qualità, comodità e versatilità, sia che tu stia lavorando, vivendo la vita quotidiana o semplicemente rilassandoti con la tua musica preferita. Non farti scappare questa offerta e acquistali oggi ad un prezzo fenomenale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.