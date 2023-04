Auricolari TWS Soundcore Liberty 4 MAI VISTI a un prezzo così basso

Se state cercando un paio di auricolari Bluetooth di altissima qualità senza bisogno di spendere cifre esorbitanti, allora non dovreste farvi scappare questa promozione di Amazon. Stiamo parlando dei fantastici auricolari TWS Soundcore Liberty 4 che oggi potreste acquistare all’esclusivo prezzo di 119,99 euro invece di 149,99 euro grazie allo sconto del 20%. Il prezzo finale è il più basso di sempre per questo splendido prodotto disponibile in tre colorazioni differenti: blu, bianco e nero.

Soundcore Liberty 4: caratteristiche principali

Godetevi un suono con bassi profondi e incisivi, medi precisi e alti chiari direttamente dai driver doppi dinamici dotati anche di un’ampia gamma di frequenze che mette in risalto ogni elemento del brano per un ascolto ricco di dettagli. Mentre ascoltate la musica o guardate un contenuto di qualsiasi genere, il giroscopio integrato e l’algoritmo dell’audio spaziale monitorano i movimenti della vostra testa per tenervi sempre al centro del suono per un’esperienza completamente coinvolgente.

La struttura flessibile a doppio strato si adatta alla forma del condotto uditivo rendendo gli auricolari comodi da indossare durante tutta la sessione di ascolto, inoltre include 4 misure di auricolari per assicurarvi di trovare la misura giusta. Il sensore nell’orecchio tiene traccia della vostra frequenza cardiaca durante l’ascolto per tutto il giorno e in questo modo potrete controllare i vostri dati giornalieri, usarli durante gli allenamenti e altro ancora tramite Soundcore Wellness nell’app.

Infine l’esclusiva tecnologia di Soundcore analizza le vostre orecchie e il modo in cui ascoltate il suono per creare un profilo audio personalizzato su misura per voi. Tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di 119,99 euro invece di 149,99 euro tramite grazie allo sconto del 20%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e potete anche approfittare della possibilità di pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.