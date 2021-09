Auricolari TWS Sennheiser CX 400BT scontati del 60%

Sennheiser è un marchio di alta qualità nel panorama dei dispositivi audio pertanto se siete alla ricerca di un buon prodotto che non vi faccia perdere la qualità sonora nemmeno quando siete fuori casa, ecco un’interessante offerta Amazon che riguarda gli auricolari Bluetooth Sennheiser CX 400BT che passano da 199 euro a ben 79,99 euro con uno sconto pari al 60%.

Auricolari Bluetooth Sennheiser CX 400BT in offerta su Amazon

Che voi siate in vena di canzoni rilassanti o di suoni ritmati, i driver su misura dei Sennheiser CX 400BT True Wireless offrono un suono molto fedele con bassi profondi, medi naturali e alti nitidi. Inoltre, potete personalizzare la vostra esperienza di ascolto con l’app Smart Control, che consente di giocare con gli equalizzatori integrati per una qualità del suono ancora più sorprendente.

Per coloro che amano essere sempre attivi, i controlli touch personalizzabili su entrambi gli auricolari permettono di godere uno stile di vita più Smart e sempre connesso. L’interfaccia touch-sensitive offre un accesso rapido agli assistenti vocali come Siri e Google Assistant, nonché un controllo intuitivo di musica e chiamate. Potrete godervi gli auricolari CX 400BT True Wireless sia da dispositivo iOS che da dispositivo Android grazie anche all’ampio range di supporti per codec, inclusi SBC, AAC e aptX.

Ottima anche l’autonomia con una batteria che dura fino a 20 ore, 7 ore con singola carica e ulteriori 13 ore tramite l’elegante e compatta custodia di ricarica. Tutto questo può essere vostro su Amazon al prezzo di soli 79,99 euro e non potete lasciarveli scappare!