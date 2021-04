Siete alla ricerca di buoni auricolari Bluetooth TWS che non costino molto, ma che vi permettano di ascoltare comodamente la musica quando siete in giro? Su Amazon è presente una promozione a tempo davvero interessante che riguarda le cuffie della ODEC che solo per oggi passano da 23,99 euro a soli 14,99 euro grazie a un doppio sconto che prevede anche 4 euro di coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.

Auricolari TWS ODEC: caratteristiche principali

Questi auricolari sono dotati di un altoparlante ad alte prestazioni da 12 mm che garantisce la massima qualità del suono in un prodotto estremamente compatto. Grazie alla più avanzata tecnologia Bluetooth 5.0, gli auricolari Odec OD-E2S garantiscono eccezionale fluidità durante le chiamate, nonché una stabile e veloce riproduzione durante l’ascolto della musica.

La resistenza all’acqua certificata dalla omologazione di grado IPX5, garantisce l’utilizzo sotto la pioggia o durante l’attività sportiva, per questo il prodotto può essere utilizzato in tutte le condizioni atmosferiche. Infine, con una batteria da 450mAh, la custodia in dotazione permette di effettuare più di 5 ricariche. Quando sono completamente carichi, gli auricolari possono riprodurre audio per più di 4 ore e mezza.

Non fatevi scappare, quindi, l’opportunità di acquistare questi splendidi auricolari a soli 14,99 euro grazie alla promozione a tempo di Amazon.

