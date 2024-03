Auricolari TWS Marshall Minor III in offerta: bellissime e in super sconto

Le Marshall Minor III sono l’ideale per chi cerca un’esperienza di ascolto libera da vincoli, senza sacrificare la qualità del suono che ha reso celebre il marchio Marshall. Con un prezzo scontato a 79,00€, rispetto al prezzo originale di 129€, queste cuffie offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo per gli amanti della musica in movimento.

Questi auricolari 100% wireless garantiscono una libertà di movimento totale, permettendoti di portare la tua musica preferita ovunque tu vada, sia che tu stia facendo una passeggiata, lavorando fuori dall’ufficio o semplicemente rilassandoti a casa. La connessione Bluetooth assicura una facile sincronizzazione con il tuo dispositivo, per un ascolto senza interruzioni.

Con un’autonomia complessiva di 25 ore di riproduzione wireless, grazie alla custodia di ricarica inclusa, i Minor III sono progettati per accompagnarti durante lunghe giornate fuori casa. La possibilità di ricaricare la custodia sia tramite cavo USB-C che con un caricabatterie wireless offre versatilità e comodità, assicurando che le tue cuffie siano sempre pronte all’uso.

Il processo di ricarica è reso semplice e intuitivo grazie agli indicatori LED sulla custodia, che forniscono un feedback immediato sullo stato di carica, passando dal rosso al verde man mano che la custodia si carica. Questo sistema di indicazione ti permette di sapere esattamente quando le cuffie sono pronte per essere utilizzate nuovamente.

Le Marshall Minor III offrono un’esperienza audio superiore con la comodità e la flessibilità del vero wireless, il tutto racchiuso in un design elegante e riconoscibile. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito a meno di 80€!