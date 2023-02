Auricolari TWS Jabra Elite 85T al prezzo più basso di sempre

Siete alla ricerca di un paio di ottimi auricolari True Wireless, ma aspettavate il momento adatto per acquistarli? Siete capitati nel punto giusto al momento giusto grazie alla promozione di Amazon riguardante le Jabra Elite 85T, il cui prezzo di listino era già sceso da 199,99 euro a 147,99 euro, e poi a 139,99 euro con lo sconto del 5%. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Itala grazie al servizio Prime.

Auricolari TWS Jabra Elite 85T: caratteristiche principali

Questi auricolari True Wireless In-Ear presentano delle caratteristiche davvero incredibili e un’eleganza senza pari. I potenti altoparlanti da 12 millimetri riescono a emettere un suono ricco e potente. I bassi risuonano corposi e gli alti sono brillanti, per un risultato finale ben bilanciato. I sei microfoni integrati permettono all’utilizzatore di servirsi delle cuffie anche in fase di chiamata. La presenza della cancellazione attiva del rumore, infatti, rende le conversazioni chiare e nitide. L’ANC, oltretutto, può essere regolato sulla base di diversi livelli.

La batteria è molto interessante, grazie alla sua autonomia di 5,5 ore per gli auricolari e di 25 ore se si abbina la custodia di ricarica. Se poi doveste disattivare l’ANC, le ore diventano 31. Sono poi sufficienti 15 minuti di ricarica per ottenere un’ora di riproduzione aggiuntiva. Disponibile, infine, la ricarica wireless della custodia. Insomma, le Jabra Elite 85T sono veramente incredibili e al prezzo di soli 139,99 euro non potete farvele scappare. Il prezzo finale corrisponde a ben 60 euro di risparmio dal loro valore di listino.

