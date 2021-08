Siete alla ricerca di alcuni semplici auricolari Bluetooth che non costino uno sproposito? Ecco a voi l'offerta Amazon che fa per voi che riguarda gli auricolari QCY T1c. Solo per oggi, infatti, passano da 22,90 euro a soli 10,51 euro grazie a uno sconto del 54%.

Auricolari TWS QCY T1c: caratteristiche principali

Questi auricolari TWS, nonostante il costo molto contenuto, garantiscono un suono pulito, una maggiore autonomia e una connessione più stabile grazie alla più recente tecnologia Bluetooth 5.0. La certificazione IPx4, invece, li rende impermeabili e perfetti per qualsiasi sport o luogo di utilizzo.

Le cuffie si collegano automaticamente non appena vengono rimosse dalla scatola di ricarica. L'ultima tecnologia del chip audio interno assicura bassi profondi, alti chiari e qualità ottima del suono. I singoli auricolari hanno un'autonomia massima di circa 4 ore. La custodia di ricarica magnetica con una batteria da 380 mAh fornisce, invece, una ricarica aggiuntiva fino a 16 ore.

Questi splendidi e semplici auricolari TWS QCY T1c possono essere vostri al prezzo di soli 10,51 euro grazie alla promozione di Amazon dedicata. Qualora aveste l'abbonamento Prime potreste riceverli a casa in meno di 48 ore lavorative. Cosa state aspettando? Le scorte potrebbero finire presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable