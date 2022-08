Auricolari TWS: i super sconti nelle Offerte Amazon di settembre

Un paio di auricolari Bluetooth che suonano una bomba e che paghi al prezzo minimo sindacabile. Ma che fai, te ne privi?

Ho fatto un giro su Amazon e con queste offerte di Settembre ci sono affari a destra e sinistra. Se la scelta è così vasta che non sai su cosa fare affidamento, fatti svelare qualche chicca da non perdere assolutamente.

Con ribassi fino al 70% non c’è tanto tempo da perdere. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Auricolari TWS: i migliori modelli in offerta ora su Amazon

Completi di tutto, i modelli che ti suggerisco hanno dietro grandi marche e no. Ciò, però, non significa che sono di una qualità scadente anche perché ti basta leggere un paio di recensioni per capire di che pasta sono fatti.

Voglio solo precisarti una cosa: questi che seguono non sono gli unici in sconto ma per un motivo o per un altro, sono quelli che acquisterei personalmente. Se vuoi allargare i tuoi orizzonti apri un qualsiasi collegamento ed esplora la categoria.

Senza perdere tempo, le true wireless da acquistare sono:

OPPO Enco Air W32 , con Bluetooth 5.2 e ricarica wireless. Quando li indossi sono comodi e stabili, compatibili sia con Android che iOS e hanno la cancellazione del rumore. In vendita su Amazon a soli 36,99€ con uno sconto del 63%.

OPPO Enco W12, semplicemente ottimi. Appartenenti alla categoria delle punte in silicone sono leggeri e comodi. Un microfono, audio ottimo e cancellazione del rumore. In vendita su Amazon a soli 25,99€ con uno sconto del 57%.





Homscam, auricolari Bluetooth 5.0 perfetti anche per lo sport. Leggeri e stabili, li comandi con i pulsanti di controllo senza tirare fuori lo smartphone. Ovviamente hanno microfoni ottimi e la batteria dura tanto. In vendita su Amazon a soli 21,59€ con uno sconto del 40%.





Jabra Elite 7 Pro, un classico ma se vuoi puntare al meglio questi sono auricolari premium. Cancellazione attiva del rumore, multisensor voice e audio senza difetti. In vendita su Amazon a soli 149,99€ con uno sconto del 25%.





Huawei FreeBuds 3i, un classico di questa categoria che non delude mai. Economiche ma perfette, sono dotate anche loro di cancellazione del rumore e si fanno utilizzare in modo superbo. In vendita su Amazon a soli 39,90€ con uno sconto del 19%.



Rinsmola, auricolari TWS particolari e originali in tutto e per tutto. Batteria da 30 ore di utilizzo, bassi profondi e completamente impermeabili. Ovviamente hanno anche la ricarica rapida e un display LED che non lascia dubbi. In vendita su Amazon a soli 19,99€ con uno sconto del 20%.





TicPods 2 Pro, colorazione pastello che attira lo sguardo. Simili agli AirPods di Apple, hanno tutto quello che vuoi: controlli vocali, gestuali, rilevazione dell'orecchio e qualità audio ottima. In vendita su Amazon a soli 30,59€ con uno sconto del 39%.



