Di auricolari Bluetooth in commercio ce ne sono davvero tanti e riescono a soddisfare tutte le principali richieste dei consumatori. Non sempre, però, serve spendere grandi cifre per avere un prodotto di qualità e di fronte a un doppio sconto che porta su Amazon le cuffie Dudios al miglior prezzo di sempre, ossia 8 euro, l’occasione può essere interessante purché si scelga rapidamente: l’offerta dura fino al 6 giugno o in caso di esaurimento scorte del coupon del 60%.

Auricolari Bluetooth Dudios: caratteristiche principali

Gli auricolari wireless Dudios Freedots costano poco, ma non significa che la loro qualità sia scadente. Il loro scopo è principalmente quello di semplificare l’ascolto musicale e la gestione delle chiamate, infatti questi auricolari True Wireless consentono di rispondere o terminare le telefonate tramite il comodo comando touch presente sulla capocchia. Gli auricolari wireless Dudios Freedots possono funzionare per 4 ore con una singola carica e la custodia di ricarica estenderà il tempo di riproduzione a 16 ore.

Presente anche l'innovativa tecnologia Hall IC che consente alle cuffie wireless Dudios di accendersi istantaneamente e di connettersi al dispositivo Bluetooth pochi istanti dopo aver aperto il coperchio della custodia di ricarica. Grazie anche alla più recente tecnologia Bluetooth 5.0, questi auricolari sono compatibili con qualsiasi dispositivo Bluetooth esistente sia Android che iOS.

Gli auricolari garantiscono anche l'impermeabilità IPX7 per una maggiore resistenza e massima stabilità del segnale. A un prezzo del genere è facilmente osservabile come ci siano tutte le caratteristiche essenziali a cui gli auricolari Bluetooth devono rispondere oggigiorno. Non fatevi, quindi, scappare questa importante promozione.

