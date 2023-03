Auricolari TWS Bose QuietComfort II: il top di gamma a un prezzo MAI VISTO

Siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless dalla qualità eccelsa? Le QuietComfort Earbuds II di Bose sono oggi in offerta su Amazon a soli 229,99 euro. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 70 euro che rende queste wearable più accessibili. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia e prezzo che raggiunge il minimo storico sul web.

Bose QuietComfort II: gli auricolari wireless che stavate cercando

Nella loro colorazione nera, queste wearable si presentano eleganti e dal design molto singolare. Capaci di scomparire una volta indossate, grazie alla loro tipologia In Ear aiutano con la riduzione dei rumori. La migliore tecnologia di riduzione del rumore rispetto a qualsiasi altro paio di auricolari: la tecnologia CustomTune degli auricolari true wireless personalizza la riduzione del rumore in base alla forma delle orecchie per attenuare i suoni più difficili da ridurre, come le voci.

Sono, infatti, presenti quattro microfoni antirumore in ciascun auricolare che si concentrano sulla voce e filtrano vento e rumori ambientali. La tecnologia di elaborazione del segnale digitale migliora ulteriormente il segnale per garantire una conversazione chiara. Il tutto è facilmente controllabile attraverso l’intuitiva interfaccia touch. Non manca la resistenza al sudore e all’acqua grazie alla certificazione IPX4.

Ottima anche l’autonomia: 6 ore di ascolto e 2 ore aggiuntive con soli 20 minuti di ricarica attraverso la custodia. Quest’ultima, dotata di alloggiamenti magnetici, si ricarica tramite USB-C e offre 3 ricariche aggiuntive da 6 ore ciascuna, per un totale di 24 ore di ascolto. Solo per oggi potete acquistare Bose QuietComfort II su Amazon a soli 229,99 euro collegandovi alla pagina di vendita ufficiale di Amazon. Ricevete gli auricolari in meno di 48 ore e con consegne gratuite se siete abbonati al servizio Prime. Tenete anche in considerazione che potrete rateizzare l’acquisto grazie al programma CreditLine di Confidis.

