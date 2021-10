Auricolari true wireless Sennheiser: l'esperienza PREMIUM ti aspetta

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari true wireless devi per forza prendere in considerazioni questi di Sennheiser. Disponibili su Amazon ti fanno vivere un'esperienza letteralmente premium quando li indossi dal momento che sono completi di tutto. Disponibili fin da subito, li fai tuoi a soli 99,90€ ossia con un ribasso del 16%.

Auricolari True Wireless Sennheiser: tutto quello che devi sapere

Semplici a primo acchito, con questi auricolari nelle orecchie ti vivi la meglio vita. Cosa intendo? Beh, che sono perfetti a tutti gli effetti e che ti fanno godere di musica e chiamate senza mai darti problemi. Disponibili in colorazione nera sono da amare così come sono.

Appartengono alla tipologia in ear e ciò significa che si plasmano ai tuoi padiglioni auricolari mediante delle comodissime punte in morbido silicone. Così non solo le utilizzi senza provare fastidi ma sei sicuro che durante l'utilizzo saranno stabili e ferme. Per personalizzare l'esperienza ti faccio sapere che in confezione trovi cuscinetti di diverse misure.

Sugli altoparlanti integrati c'è ben poco da dire perchè riproducono i tuoi brani in qualità così ottima da farti sentire praticamente a contatto con il tuo artista preferito. Con la cancellazione del rumore la riproduzione assume una purezza ancora più elevata. In più questa caratteristica la sfrutti anche in fase di chiamata così il microfono rileva la tua voce e basta.

Tra le altre caratteristiche non mancano i bassi potenziali, l'impermeabilità, i controlli touch personalizzabili e una batteria da 27 ore.

