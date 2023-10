Auricolari True Wireless JVC in super offerta su Amazon (solo 36€)

Un’offerta molto vantaggiosa che vi assicura un vero top di gamma con un risparmio enorme. Oggi potreste acquistare i fantastici auricolari Bluetooth JVC su Amazon al prezzo di 36,95 euro approfittando dello sconto dell’11%.

Auricolari JVC: caratteristiche principali

Compatti e leggeri, gli auricolari JVC sono ciò che state cercando. Adatti a qualsiasi tipo di attività, non vi accorgerete neanche di averli all’orecchio in quanto risultano leggerissimi grazie al loro peso di soli 4,2 g. Anche la piccola custodia di ricarica è comodissima per essere trasportata anche in tasca.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, riuscirete a isolarvi da tutto ciò che vi circonda grazie alla cancellazione attiva del rumore che riduce il rumore intorno a voi. Dal design elegante e il particolare metallico ridurrete al minimo anche il rumore del vento. Grazie all’ottimo microfono potrete effettuare comunicazioni in modo chiaro e limpido. Resistenti all’acqua in modo da poterli utilizzare tranquillamente anche quando fate sport. In più grazie alla presenza dei cuscinetti possono essere adatti a qualsiasi tipo di orecchio e non avere nessun fastidio.

Gli auricolari sono dotati di una modalità che riduce il divario tra video e audio per i vostri contenuti preferiti. Inoltre, durante le sessioni di lavoro o studio avrete la possibilità di spegnere il microfono in modo tale da non disturbare. Non perdete altro tempo e acquistate questi fantastici auricolari a un prezzo veramente basso di soli 36,95 euro con uno sconto del 11%. Con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.