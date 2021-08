Un paio di auricolari true wireless ti svoltano la giornata. Se ne stai cercando un paio economico Ecco un'offerta speciale di Amazon per te. Grazie alla promozione in corso le acquisti a soli 19,98€. Un affare? Senza ombra di dubbio e poi le consegne sono anche gratuite in tutta Italia.

Auricolari true wireless che ti stupiscono fin da subito

Gli auricolari true wireless sono dei prodottini non solo comodi ma anche essenziali. La vita di tutti i giorni è troppo frenetica per essere legati a dei cavi, proprio per questo motivo se ancora non ne hai mai avuto un paio è l'ora giusta di fare l'acquisto. Questo modello in particolare è super vantaggioso perché ti permette di fare tutto ciò che vuoi con un'unica spesa.

Appartenenti alla categoria in-ear sono super comode visto che posseggono delle punte in silicone che si adattano perfettamente al tuo padiglione auricolare. In tal modo le puoi utilizzare tutto il giorno senza mai provare fastidio.

Gli altoparlanti integrati sono una seconda caratteristica che te le farà amare visto che riproducono la tua musica in modo perfetto tanto che ti sembrerà di essere in compagnia del tuo artista preferito. I bassi sono corposi mentre i toni alti sono armoniosi per un risultato pressoché perfetto. Ovviamente non mancano all'appello ben 4 microfoni che ti permettono di utilizzare queste wearable anche per effettuare chiamate.

Sono compatibili sia con sistema Android che iOS, dunque non ti fare alcun problema su che tipo di telefono possiedi e vantano il Bluetooth 5.0 che ti assicura una connessione stabile e senza latenza.

Infine, ma non per importanza, non va dimenticata la batteria che insieme alla custodia di ricarica ti riesce a garantire fino a 19 ore di autonomia.

Acquista subito questi auricolari true wireless su Amazon a soli 19,98€. Li ordini e le dice che a casa tua in appena 24 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, non perdere l'occasione di riceverli gratuitamente optando per la consegna nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable