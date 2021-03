Gli auricolari Bluetooth con tecnologia TWS sono sempre più richiesti e in commercio se ne trovano talmente tanti che districarsi fra la miriade di promo e di prodotti non è di certo facile. Per tale motivo, vi aiutiamo noi, suggerendovi un prodotto di alta qualità, da design molto originale e che viene venduto a un prezzo alquanto interessante: soli 80,74 euro per gli auricolari Tronsmart Apollo Bold ANC. Lo sconto, in questo caso, è sostanzioso: il 15% in meno sul prezzo totale d’acquisto che equivalgono a un risparmio di 14,25 euro.

Auricolari Tronsmart Apollo Bold ANC: caratteristiche principali

Questi auricolari presentano un design davvero curioso difficilmente riscontrabile in altri modelli. Inoltre grazie al grado di protezione IP45 sono resistenti alla polvere e all’acqua rendendoli perfetti per l’allenamento, la corsa e l’esercizio fisico, permettendovi di ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento. La struttura a tre punti per la stabilità e il design ergonomico permettono il massimo comfort per uno stile di vita attivo.

Apollo Bold è dotato di 6 microfoni, di cui 4 microfoni sono responsabili dell’eliminazione di altre interferenze sonore, e la restante coppia di microfoni è combinata per captare chiaramente la voce dell’utente. Con ENC Tech, sia che siate in un supermercato rumoroso o su un aereo, Apollo rende la vostra voce chiara e l’ascolto perfetto. Infatti questi auricolari utilizzano una tecnologia ibrida di riduzione del rumore (feedforward e feedback) per eliminare il rumore a banda larga e stretta per ottenere la migliore qualità del suono. Questo consente di eliminare fino a 35 dB di rumore.

Le cuffie Tronsmart Apollo Bold utilizzano il chip di punta Qualcomm QCC5124 e questo supporta la riduzione attiva del rumore e l’elaborazione del segnale Bluetooth, in modo che queste due funzioni possano ottenere il miglior rendimento senza alcuna interferenza. Infine il loro funzionamento si basa sulla tecnologia di trasmissione del segnale sincrono TrueWireless Stereo Plus per garantire che gli auricolari destro e sinistro ricevano i segnali Bluetooth contemporaneamente.

Tutto questo può essere vostro, solo su Amazon, all’esclusivo prezzo di 80,74 euro. Non fatevi scappare la promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

