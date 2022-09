Auricolari TicPods 2 Pro Plus: il MEGA SCONTO durerà poche ore (25€)

Gli auricolari Bluetooth TicPods 2 Pro Plus, in questa fascia di mercato, rappresentano il connubio meglio riuscito tra impatto estetico accattivante e performance di altissimo livello: ottimi nell’ascolto quanto gradevoli alla vista. Doppio microfono, peso piuma, costruzione impermeabile, lunga durata della batteria, ricarica rapida, controlli touch e suono di altissimo livello: c’è bisogno di aggiungere altro, tenendo conto di un prezzo di vendita che fa letteralmente brillare gli occhi?

Approfitta di questa opportunità, prima che la promozione termini: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto clamoroso del 64%, porti a casa gli auricolari con poco più di 25 euro ed un risparmio di oltre 44 euro.

Auricolari Bluetooth TicPods 2 Pro Plus in offerta lampo su Amazon al minimo storico

Questi eccellenti auricolari TWS si collegano istantaneamente al tuo dispositivo sfruttando la connettività Bluetooth 5.0: segnale sempre stabile anche a distanze di 10 metri. Ottima la qualità costruttiva, con grado di impermeabilità IPX4 per resistere ad acqua e polvere. Il chip Qualcomm è efficace per ridurre al minimo la latenza nella trasmissione e per garantire una qualità d’ascolto impareggiabile, con pieno supporto per protocolli Hi-Fi come aptX ed AAC grazie alla bobina mobile da 13 mm.

Impeccabile il sistema di cancellazione del rumore, con il contributo di due microfoni presenti su ognuno degli auricolari. Interagisci al meglio con le tue playlist musicali sfruttando i controlli touch. Da sottolineare anche l’autonomia: ben 3 ore di durata con un singolo ciclo di ricarica e 23 ore totali grazie alla pratica custodia. Per non farci mancare nulla, tiriamo in ballo anche il sistema di ricarica rapida mediante porta USB type C: 5 minuti saranno sufficienti per un’altra ora in riproduzione.

Non perdere questa occasione di risparmio, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth TicPods 2 Pro Plus: li riceverai in breve tempo e saranno il tuo migliore acquisto.

