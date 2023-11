Auricolari SoundPEATS: durano più di un giorno e li prendi con 46€

Via libera alle offerte del Black Friday 2023 su Amazon e gli auricolari Bluetooth SoundPEATS T2, in questa fascia di prezzo, sono senza dubbio fra i più interessanti e consigliati. Stiamo parlando di cuffiette TWS comode e potenti, che si distinguono per la lunga durata in fase di utilizzo e per un suono di altissima qualità, grazie all’impeccabile sistema di cancellazione del rumore.

Approfitta di quest’opportunità, prima che il Black Friday giunga al termine: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un vantaggioso sconto del 31%, gli auricolari potranno essere tuoi con appena 46 euro invece di 66 euro.

Amazon Black Friday: auricolari SoundPEATS T2

Gli auricolari si caratterizzano per la presenza di un’unità a bobina mobile da 12 mm, in grado di restituire un suono avvolgente e ricco di dettagli sfruttando la connessione Bluetooth 5.1 MCSync a basso consumo energetico. Gli auricolari SoundPEATS T2 possono contare su un’avanzata tecnologia di cancellazione attiva del rumore ambientale: una riduzione fino a 30 dB che ti garantirà la giusta concentrazione per goderti al massimo film, musica, video e telefonate senza alcun disturbo esterno.

Nessun problema di autonomia: sarà sufficiente un singolo ciclo di ricarica per utilizzare gli auricolari Bluetooth fino a 10 ore consecutive. Grazie alla pratica custodia di ricarica otterrai fino a 30 ore totali e non dimenticare il sistema di ricarica rapida tramite ingresso USB di tipo C. Ascolta l’istinto, prima che la disponibilità finisca, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS T2: potrai così risparmiare oltre 20 euro e riceverli a casa velocemente con spedizione gratuita.

