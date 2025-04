Auricolari Soundcore Sport X20 per allenarsi con la musica senza preoccupazioni

Hai un piano di allenamento intenso e ascoltare la musica ti aiuta a dare il meglio? Allora sono certo che non vorrai perderti questa fantastica promozione di Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore Sport X20 a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Dunque questo momento c’è uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare 20 euro sul totale. Non è per niente male per queste fantastiche cuffiette Bluetooth che ti permetteranno di ascoltare la musica e di fare chiamate anche mentre svolge attività sportive senza nessun problema. Si ancorano perfettamente alle orecchie e sono comode e impermeabili.

Soundcore Sport X20: gli auricolari perfetti per gli sportivi

Gli auricolari wireless Soundcore Sport X20 sono studiati appositamente per chi fa sport a qualsiasi livello è proprio per questo motivo sono dotate di piccoli gancetti che si ancorano perfettamente alle orecchie. In questo modo potrai muoverti senza preoccupazioni che gli auricolari si possono staccare e cadere. Inoltre sono impermeabili con certificazione di grado IP68.

I potenti driver dinamici da 11 mm regalano bassi corposi e alti e medi equilibrati per un audio eccezionale. I microfoni interni captano solo la tua voce riducendo al minimo i rumori esterni e permettendoti anche di fare chiamate senza disturbi. Sono leggerissimi e comodi e godono di una super batteria che ti permetterà di tenerle per 12 ore consecutive con una sola ricarica fino a 48 ore con la custodia.

Davvero una promozione coi fiocchi da non farsi scappare. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari Soundcore Sport X20 a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.